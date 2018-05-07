Боец UFC Ковингтон: Макгрегор — маленький кокаиновый лепрекон

Боец UFC Колби Ковингтон в излюбленной манере задел бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора.

«Макгрегор — маленький кокаиновый лепрекон. Он делает глупые вещи, но он просто заметил, что король Колби постоянно на первых страницах в СМИ, и ему не хватает внимания, так что он просто пытался попасть в СМИ, украсть мои заголовки. Но стоило мне написать, что иду за его головой, он снова притаился. Он боится меня и не хочет связываться», — приводит слова Ковингтона BJPenn.