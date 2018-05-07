Чемпионат мира по хоккею 2018

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Боец UFC Ковингтон: Макгрегор — маленький кокаиновый лепрекон

Колби Ковингтон
22:44 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Колби Ковингтон не упустил возможности подколоть ирландского бойца.

Боец UFC Колби Ковингтон в излюбленной манере задел бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора.

«Макгрегор — маленький кокаиновый лепрекон. Он делает глупые вещи, но он просто заметил, что король Колби постоянно на первых страницах в СМИ, и ему не хватает внимания, так что он просто пытался попасть в СМИ, украсть мои заголовки. Но стоило мне написать, что иду за его головой, он снова притаился. Он боится меня и не хочет связываться», — приводит слова Ковингтона BJPenn.

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Новости спорта, MMA, UFC, Колби Ковингтон, Конор Макгрегор, Новости ММА.
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