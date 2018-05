Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории

Марк Уильямс победил Джона Хиггинса в финале чемпионата мира 2018 по снукеру со счетом 18:16.

43-летний валлиец лидировал большую часть финала и после 21 фрейма имел двукратное преимущество – 14:7. Однако позже Хиггинсу удалось сравнять счет – 15:15.

Но в четырех последующих фреймах вновь доминировал Уильямс.

Отметим, победа принесла Марку 483,2 тысячи евро – самые большие призовые в истории снукера.

Марк Уильямс пришел на пресс-конференцию обнаженным:

Mark Williams said if he won the World Snooker Championship he would appear at his press conference naked.

Mark Williams won the World Snooker Championship. Mark Williams appeared at his press conference naked. pic.twitter.com/0PS8LlP2xv

— BBC Sport (@BBCSport) 7 мая 2018 г.