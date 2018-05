Чемпион мира по снукеру появился голым на пресс-конференции (Видео)

Марк Уильямс пришел обнаженным на пресс-конференцию после победы на чемпионате мира в Шеффилде.

До старта мирового первенства валлиец пошутил, что если одержит победу в турнире, то даст интервью голым. Спортсмен пришел в зал, где проходила пресс-конференция, в одном полотенце, а когда сел за стол, то снял и его. Таким образом, снукерист сдержал свое слово.

He's a man of his word...

As promised, Mark Williams has arrived for his press conference as world champion - naked! #bbcsnooker pic.twitter.com/yEF9h2MqMF

— BBC Snooker (@BBCSnooker) 7 мая 2018 г.