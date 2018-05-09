Бывший боец UFC призывает пожизненно отстранить Макгрегора

Месяц назад Конор Макгрегор атаковал автобус с бойцми UFC 223, в которым, помимо прочих, находился Хабиб Нурмагомедов. За это ирландец был арестовал полицией Нью-Йорка.

Британец Пол Дейли, который ранее был пожизненно отстранен UFC, считает, что Макгрегор заслуживает аналогичного наказания:

«К Конору относиться нужно так же, как и ко мне. За свой проступок я был пожизненно отстранён от турниров UFC.

Учитывая известность Макгрегора и его статус в мире MMA, его поведение точно так же заслуживает пожизненного лишения права драться в UFC. Другое дело, что это большой бизнес и ирландец нужен UFC».