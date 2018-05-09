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Хоккей. Финляндия разгромила Норвегию со счетом 7:0

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16:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Финляндии забросила семь шайб Норвегии на чемпионате мира по хоккею.

Сборная Финляндии разгромила команду Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 7:0. Финская сборная выиграла все три матча на турнире, у норвежцев на счету одна победа.

В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами сумели отметиться Вели-Матти Савинайнен, Марко Анттила, Теуво Терявяйнен, Каспери Капанен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен и Микаэль Гранлунд. Сухую встречу в свой актив записал вратарь Харри Сятери. Стоит отметить, что финны в каждом матче ЧМ забивают в меньшинстве.

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Новости спорта, Новости хоккея, Сборная Финляндии, Хоккей, ЧМ-2018 по хоккею.
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