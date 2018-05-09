Хоккей. Финляндия разгромила Норвегию со счетом 7:0

Сборная Финляндии разгромила команду Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 7:0. Финская сборная выиграла все три матча на турнире, у норвежцев на счету одна победа.

В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами сумели отметиться Вели-Матти Савинайнен, Марко Анттила, Теуво Терявяйнен, Каспери Капанен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен и Микаэль Гранлунд. Сухую встречу в свой актив записал вратарь Харри Сятери. Стоит отметить, что финны в каждом матче ЧМ забивают в меньшинстве.