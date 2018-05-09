ЧМ-2018 по хоккею. Чехия - Швейцария 5:4 видео шайб и обзор матча
Новости спорта: Чехия вырвала победу у Швейцарии - смотрите видео шайб и обзор матча ЧМ-2018.
Сборная Чехии обыграла Швейцарию в серии послематчевых буллитов.
Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты
Смотрите видео шайб и обзор матча Чехия – Швейцария:
Чехия – Швейцарию 5:4 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 11 Нидеррайтер (Хофманн), 1:1 – 16 Кубалик (Нечас), 1:2 – 20 Хофманн (Диас, Андригетто), 1:3 – 22 Мозер (Мюллер, Вермин), 2:3 – 24 Моравчик (Гика, Скленичка), 3:3 – 27 Яшкин (Нестрашил, Моравчик), 3:4 – 27 Нидеррайтер (Унтерзандер, Мозер), 4:4 – 34 Ржепик (Кубалик)