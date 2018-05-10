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Дания сенсационно обыграла Финляндию: видео шайб
10:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сборная Дании сенсационно обыграла Финляндию. Смотрите видео шайб и обзор матча Финляндия – Дания.

В рамках группового этапа на чемпионате мира 2018 в матче группы B хозяева турнира датчане сенсационно победили Финляндию.

Вашему вниманию видео шайб и обзор матча Финляндия – Дания:

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Финляндия – Дания – 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 32 Нильсен (Сторм, Йенсен), 1:1 – 34 Ахо (Гранлунд, Терявяйнен), 1:2 – 37 Бьоркстранн, 2:2 – 55 Гранлунд (Нутиваара, Койвисто), 2:3 – 58 Хардт (Нильсен, Бедкер).

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