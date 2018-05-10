Макгрегор намекнул на ближайшее возвращение в октагон (Видео)

У ирландского бойца и экс-чемпиона организации Конора Макгрегора, который напал на автобус с участниками турнира UFC 223 в преддверии проведения шоу, в ближайшее время может состояться возвращение в октагон.

McGregor Sports and Entertainment. Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 9 Май 2018 в 11:00 PDT

Макгрегор полтора года не проводил боёв MMA, и в настоящее время его возвращению к турнирам мешают проблемы с законом, но Конор вернулся к тренировкам. Ирландец в своём «инстаграме» опубликовал два видео со спаррингами, что может служить намёком на готовящееся возвращение бойца в UFC.