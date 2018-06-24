Украинские пятиборцы остались без медалей в финале Кубка мира
Новости спорта: В Астане (Казахстан) проходит финал Кубка мира по современному пятиборью.
В мужских соревнованиях два первых места заняли представители Республики Корея Чжинхва Чжун (1431) и Вунтай Чжун (1426), призовую тройку замкнул ирландец Артур Ланиган О'Киффе (1425),
Лучшим среди украинцев стал серебряный призер Олимпийских игр Павел Тимощенко (1394), который финишировал 13-м. Юрий Федечко (1384) занял 15-е место, Денис Павлюк (1262) - 35-е.
Днем ранее женские соревнования выиграла австралийка Хлоя Эспозито; украинка Валерия Пермыкина - 17-я.
Финал Кубка мира 24 июня завершит микст.