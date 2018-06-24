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Украинские пятиборцы остались без медалей в финале Кубка мира
21:28 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В Астане (Казахстан) проходит финал Кубка мира по современному пятиборью.

В мужских соревнованиях два первых места заняли представители Республики Корея Чжинхва Чжун (1431) и Вунтай Чжун (1426), призовую тройку замкнул ирландец Артур Ланиган О'Киффе (1425),

Лучшим среди украинцев стал серебряный призер Олимпийских игр Павел Тимощенко (1394), который финишировал 13-м. Юрий Федечко (1384) занял 15-е место, Денис Павлюк (1262) - 35-е.

 

Днем ранее женские соревнования выиграла австралийка Хлоя Эспозито; украинка Валерия Пермыкина - 17-я.

Финал Кубка мира 24 июня завершит микст.

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Новости спорта, Вунтай Чжун, Денис Павлюк, Кубок мира, Юрий Федечко.
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