Дзюдоистка Белодед выиграла Кубок Европы в Словении

Дарья Белодед завоевала "золото" в весовой категории до 48 кг, победив в финале японку Хитоми Сакагучи Мария Буйок (52 кг), который в схватке за 3-е место взяла верх над немкой Сеей Баллхаус.

В мужских соревнованиях украинцы в первый день остались без медалей.

24 июня дзюдоистки разыграют награды в весовых категориях до 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг, дзюдоисты - до 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.