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Дзюдоистка Белодед выиграла Кубок Европы в Словении

Дарья Белодед
09:01 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В первый день Открытого Кубка Европы по дзюдо в словенском городе Подчетртек дважды на пьедестал поднялись украинские спортсменки.

Дарья Белодед завоевала "золото" в весовой категории до 48 кг, победив в финале японку Хитоми Сакагучи Мария Буйок (52 кг), который в схватке за 3-е место взяла верх над немкой Сеей Баллхаус. 

В мужских соревнованиях украинцы в первый день остались без медалей.

24 июня дзюдоистки разыграют награды в весовых категориях до 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг, дзюдоисты - до 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг.

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Новости спорта, Дарья Белодед, Дзюдо, Мария Буйок, Новости дзюдо.
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