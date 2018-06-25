Сегодня Домрачева проведет пресс-конференцию

31-летняя четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева сегодня, 25-го июня, в 15:00 по киевскому времени проведет пресс-конференцию, где объявит, будет ли она продолжать карьеру.

Пресс-конференция пройдет в Минске в здании Национального олимпийского комитета Белоруссии. Ранее в подобном стиле о завершении выступлений объявил супруг Домрачевой, легендарный норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален.