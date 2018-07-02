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Украинский шахматист стал призером турнира в Турции
21:45 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Андрей Сумец завоевал серебро на престижном турнире.

Сразу четверо украинских гроссмейстеров попали в десятку лучших на турнире 6th Cesme International Open, финишировавший в турецком Чешме/

По дополнительным показателям первое место досталось азербайджанскому шахматисту Вугар Расулов. Далее разместился наш спортсмен — 2-й Андрей Сумец с Одессы, 3-й Вадим Малахатько (киевлянин, который представляет Бельгию), 4-й Юрий Солодовниченко (Херсон), 5-й Владимир Баклан (Киев), 6-й Михаил Алексеенко ( Львов).

Стоит отметить, что всего за победу боролись 90 шахматистов.

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Новости спорта, Андрей Сумец, Новости шахмат, Шахматы.
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