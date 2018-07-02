ХК Донбасс возглавил словацкий специалист

ХК «Донбасс» во второй раз назначил главным тренером Юлиуса Шуплера. Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба.

Соглашение с 67-летним словацким специалистом рассчитано на два года. Юлиус Шуплер хорошо известный тренер в хоккейном мире. В свое время он возглавлял известные клубы России, Чехии, Словакии, а также работал главным тренером сборной Словакии.

Тренерский штаб, который привел команду к победе в УХЛ-2017/18 останется в клубе. Сергей Ветер, который исполнял обязанности главного тренера, будет работать первым ассистентом Шуплера. Еще одним помощником будет Игорь Кугут, а Евгений Бруль останется тренером вратарей.

Напомним, Шуплер работал в «Донбассе» в сезоне-2012/13. Тогда команда впервые стала победителем Континентального кубка IIHF. После увольнения из украинской команды, Шуплер поработал в словацком «Зволене», был консультантом сборной Словакии, а во время чемпионата мира-2017 работал в тренерском штабе сборной Словакии.