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Емельяненко одержал пятую победу после выхода из колонии

Александр Емельяненко
11:42 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Александр Емельяненко победил Пешту техническим нокаутом.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над чешским бойцом Виктором Пештой.

Бой проходил в рамках турнира RCC3: Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге. Для выявления победителя Емельяненко и Пеште потребовалось менее двух раундов — во второй пятиминутке Емельяненко зажал сопепрника у сетки и осыпал градом ударов. Рефери остановил поединок, констатировав победу Александра Емельяненко техническим нокаутом.

Следующий поединок Емельяненко проведёт 18 августа, его соперником станет Тони Джонсон.

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Новости спорта, MMA, Александр Емельяненко, Новости ММА.
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