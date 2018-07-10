Емельяненко одержал пятую победу после выхода из колонии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над чешским бойцом Виктором Пештой.

Бой проходил в рамках турнира RCC3: Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге. Для выявления победителя Емельяненко и Пеште потребовалось менее двух раундов — во второй пятиминутке Емельяненко зажал сопепрника у сетки и осыпал градом ударов. Рефери остановил поединок, констатировав победу Александра Емельяненко техническим нокаутом.

Следующий поединок Емельяненко проведёт 18 августа, его соперником станет Тони Джонсон.