Емельяненко одержал пятую победу после выхода из колонии
Новости спорта: Александр Емельяненко победил Пешту техническим нокаутом.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над чешским бойцом Виктором Пештой.
Бой проходил в рамках турнира RCC3: Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге. Для выявления победителя Емельяненко и Пеште потребовалось менее двух раундов — во второй пятиминутке Емельяненко зажал сопепрника у сетки и осыпал градом ударов. Рефери остановил поединок, констатировав победу Александра Емельяненко техническим нокаутом.
Следующий поединок Емельяненко проведёт 18 августа, его соперником станет Тони Джонсон.