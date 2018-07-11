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Биатлон. Джиму пригласили на шоу-гонку в Германии

Юлия Джима
13:19 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинка Юлия Джима 1 сентября выступит в Висбадене.

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима получила предложение принять участие в шоу-гонке City-Biathlon.

На данный момент организаторы опубликовали предварительные составы. Среди них Кайса Мякяряйнен, Элиза Гаспарин, Дениз Херрман, Ванесса Хинц, Марте Олсбю, Ханна Эберг, Мартен Фуркад, Йоханнес Бе, Доминик Ландертингер, Фредрик Линдстрем, Арнд Пайффер, Эрик Лессер и Лукас Хофер.

Стоит добавить, что гонка состоится 1 сентября в немецком городе Висбаден и будет показана по немецкому телевидению.

Напомним, Юлия Джима будет готовиться к сезону в Словении отдельно от основной команды.

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Новости спорта, Биатлон, Новости биатлона, Юлия Джима.
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