Украинский боец с победы дебютировал в Bellator

Перспективный украинский полусредневес Ярослав Амосов (20-0) в Оклахоме на турнире Bellator 202 победил решением судей американца Джеральда Харриса (25-7).

В течение всего поединка украинец имел полное преимущество за счет работы в партере. На настиле Амосову удавалось оказывать давление на противника, нанося не слишком тяжелые удары. Больше было похоже, что Ярослав хочет заставить оппонента открыться, чтобы провести болевой прием, но Харрис до последнего был сконцентрированным.

Yaroslav Amosov landing big shots, but @GHurricane gutting it out. #Bellator202 pic.twitter.com/702UGanGTM

