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Украинский боец с победы дебютировал в Bellator

Ярослав Амосов
10:19 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинский боец Ярослав Амосов уверенно победил в дебютном поединке в Bellator.

Перспективный украинский полусредневес Ярослав Амосов (20-0) в Оклахоме на турнире Bellator 202 победил решением судей американца Джеральда Харриса (25-7).

В течение всего поединка украинец имел полное преимущество за счет работы в партере. На настиле Амосову удавалось оказывать давление на противника, нанося не слишком тяжелые удары. Больше было похоже, что Ярослав хочет заставить оппонента открыться, чтобы провести болевой прием, но Харрис до последнего был сконцентрированным.

Благодаря победе Амосов стал на один шаг ближе к поединку с чемпионом Рори Макдональдом.

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Новости спорта, Bellator, MMA, UFC, Новости ММА, Ярослав Амосов.
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