Конор Макгрегор во второй раз станет отцом

О грядущем рождении ребёнка сообщила гражданская жена Макгрегора Ди Девлин. Первой ребёнок у пары родился в прошлом году. Малыша назвали Конор-младший.

О беременности Девлин сообщила в день рождения Макгрегора, которому исполнилось 30 лет. Супруга бойца выложила фото в «Инстаграме», поздравив Конора с днём рождения.

«С 30-м днём рождения, любимый! Спасибо за то, что ты есть ты. Мы любим тебя, я, Конор-младший и животик», — написала в «Инстаграме» Девлин.

Слухи о беременности супруги ирландца появились после того, как сам Макгрегор опубликовал совместное фото с Девлин в Лас-Вегасе. По фото можно было предположить, что девушка беременна.