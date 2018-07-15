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Конор Макгрегор во второй раз станет отцом

Конор Макгрегор
14:53 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Экс-чемпион UFC ирландский боец Конор Макгрегор во второй раз станет отцом.

О грядущем рождении ребёнка сообщила гражданская жена Макгрегора Ди Девлин. Первой ребёнок у пары родился в прошлом году. Малыша назвали Конор-младший.

О беременности Девлин сообщила в день рождения Макгрегора, которому исполнилось 30 лет. Супруга бойца выложила фото в «Инстаграме», поздравив Конора с днём рождения.

 

Happy 30th birthday babe! Thank you for being you! Love you to bits from me, Conor jr and the bump

Допис, поширений Dee Devlin (@deedevlin1)

«С 30-м днём рождения, любимый! Спасибо за то, что ты есть ты. Мы любим тебя, я, Конор-младший и животик», — написала в «Инстаграме» Девлин.

Слухи о беременности супруги ирландца появились после того, как сам Макгрегор опубликовал совместное фото с Девлин в Лас-Вегасе. По фото можно было предположить, что девушка беременна.

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