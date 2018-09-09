Сборная Украины по пляжному футболу добыла путевку на Европейские игры

Сборная Украины по пляжному футболу выполнила задачу-минимум, которую ей поставил тренерский штаб перед Суперфиналом Евролиги-2018 в Италии и вышла на Европейские игры.

На Европейские игры путевку получали лучшие 6 сборных Европы плюс хозяева Евроигр Беларусь. Благодаря тому, что Беларусь попала в топ-6 Евролиги, путевку на Европейские игры получала седьмая команда Суперфинала Евролиги из восьми участников.

Проиграв все свои три матча в группе за право не стать последней в Суперфинале Украина сыграла с Азербайджаном и сумела победить соперника 5:1, став седьмой на турнире.