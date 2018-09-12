Япония может сменить часовой пояс во время проведения Олимпийских игр-2020

Власти Японии рассматривают возможность перехода на летнее время на период проведения Олимпиады в Токио-2020.

Такое решение может быть принято в связи с аномальной жарой, из-за которой этим летом в стране погибло более 120 человек.

Также было выдвинуто предложение перенести Олимпиаду на октябрь, но глава организационного комитета Олимпийских игр 2020 Йоширо Мори отказался от этой идеи.

Окончательное решение будет принято в ближайшее время. При этом жители Токио категорически против каких-либо временных изменений.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.