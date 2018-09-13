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Футзал. Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2019 (Видео)

Сборная Украины по футзалу
18:59 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Телеграф

Новости спорта: В рамках Евро-2019 по футзалу женская национальная сборная Украины проведет второй матч на турнире со сборной Беларуси.

Сегодня, 13 сентября женская сборная Украины по футзалу сыграет второй матч основного этапа отборочного раунда Евро-2019.

Матч состоится в черкасском дворце спорта "Будивельник", начало в 19:30 по киевскому времени.

Соперницами украинок будут футзалистки из Беларуси. 

Напомним, прошлый матч женская сборная Украины по футзалу сыграла вничью 4:4 со сборной Венгрии.

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Новости спорта, Евро-2019, Женский футзал, Сборная Украины, Футзал.
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