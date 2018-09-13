Футзал. Украина - Беларусь: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2019 (Видео)

Сегодня, 13 сентября женская сборная Украины по футзалу сыграет второй матч основного этапа отборочного раунда Евро-2019.

Матч состоится в черкасском дворце спорта "Будивельник", начало в 19:30 по киевскому времени.

Соперницами украинок будут футзалистки из Беларуси.

Напомним, прошлый матч женская сборная Украины по футзалу сыграла вничью 4:4 со сборной Венгрии.