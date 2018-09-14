УХЛ. Представлен новый логотип на хоккейный сезон
Новости спорта: Накануне старта третьего сезона УХЛ пресс-служба турнира представила новый логотип соревнований.
Украинская хоккейная лига накануне старта сезона 2018/19 представила новую эмблему турнира. В основе эмблемы фигурирует "тройка", что символизирует третий сезон УХЛ.
Ожидается, что новый логотип появится на формах команд, а также на ледовых аренах.
Сезон 2018/19 откроют матчем Донбасс – Кременчуг, который состоится в пятницу, 15-го сентября.
Ранее сообщалось, что в УХЛ появится новый клуб. Также заявку подали следующие коллективы: Белый Барс, Кременчук, Донбасс и МХК Динамо.