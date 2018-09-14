УХЛ. Представлен новый логотип на хоккейный сезон

Украинская хоккейная лига накануне старта сезона 2018/19 представила новую эмблему турнира. В основе эмблемы фигурирует "тройка", что символизирует третий сезон УХЛ.

Ожидается, что новый логотип появится на формах команд, а также на ледовых аренах.

Сезон 2018/19 откроют матчем Донбасс – Кременчуг, который состоится в пятницу, 15-го сентября.

Ранее сообщалось, что в УХЛ появится новый клуб. Также заявку подали следующие коллективы: Белый Барс, Кременчук, Донбасс и МХК Динамо.