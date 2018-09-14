Украинки Никольченко и Вартлан вышли в финал многоборья ЧМ по художественной гимнастике

Команда Украины заняла итоговое пятое место по сумме 8 лучших оценок. Первое место заняла команда России, второе - Болгарии, третье - Италии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

В финал многоборья квалифицировались две украинские грации: лидер сборной Влада Никольченко показала 3-й квалификационный результат, а Яника Вартлан - 22-й. Всего в финал могут пройти только две гимнастки от страны.

Влада Никольченко квалифицировалась в финалы с булавами и лентой, где заняла 5 и 7 места соответственно.