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Украинки Никольченко и Вартлан вышли в финал многоборья ЧМ по художественной гимнастике

Влада Никольченко
16:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Сборная Украины по художественной гимнастике заняла итоговое 5 место по результатам четырех дней соревнований на чемпионате мира в Софии (Болгария).

Команда Украины заняла итоговое пятое место по сумме 8 лучших оценок. Первое место заняла команда России, второе - Болгарии, третье - Италии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

В финал многоборья квалифицировались две украинские грации: лидер сборной Влада Никольченко показала 3-й квалификационный результат, а Яника Вартлан - 22-й. Всего в финал могут пройти только две гимнастки от страны.

Влада Никольченко квалифицировалась в финалы с булавами и лентой, где заняла 5 и 7 места соответственно.

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Новости спорта, Видео, Влада Никольченко, Художественная гимнастика, Яника Вартлан.
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