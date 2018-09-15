Донбасс разбил Кременчук в матче-открытии УХЛ

Донбасс на своей площадке свел вничью первый период против Кременчука, но полностью разгромил гостей в оставшееся время.

Самыми эффективными игроками матча стали игроки Донбасса Андрей Денискин и Виталий Лялька, а также Виктор Тютченко из Кременчука – у всех в активе по два очка.

Обзор матча:

Донбасс – Кременчук 7:3 (1:1, 3:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 — Кузьмик, 06:25, 1:1 — Тютченко — бол., 15:49, 1:2 — Шиманский (Тютченко), 20:48, 2:2 — Захаров, 27:27, 3:2 — Романенко, 38:00, 4:2 — Лялька, 39:00, 5:2 — Денискин — бол, 5:3 — Ворона (Гриценко), 6:3 — Денискин (Смирнов, Лялька — бол.), 7:3 — Коренчук.