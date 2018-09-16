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Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике

Художественная гимнастика
20:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинские спортсменки удачно выступили в упражнениях с мячами и скакалками.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) украинки смогли подняться на пьедестал почета в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

Наши девушки заняли третье место, получив оценку 21.400. Золото выиграла Италия (22.550), а серебро – Россия (22.200).

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Новости спорта, Новости художественной гимнастики, Сборная Украины, Художественная гимнастика.
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