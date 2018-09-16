Спорт, Другие https://telegraf.com.ua/sport-cat/drugie-vidyi/4498286-ukraina-zavoevala-bronzu-na-chempionate-mira-po-hudozhestvennoy-gimnastike.html
Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике
Новости спорта: Украинские спортсменки удачно выступили в упражнениях с мячами и скакалками.
На чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) украинки смогли подняться на пьедестал почета в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.
Наши девушки заняли третье место, получив оценку 21.400. Золото выиграла Италия (22.550), а серебро – Россия (22.200).
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