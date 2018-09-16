Украина завоевала бронзу на чемпионате мира по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария) украинки смогли подняться на пьедестал почета в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками.

Наши девушки заняли третье место, получив оценку 21.400. Золото выиграла Италия (22.550), а серебро – Россия (22.200).