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Стали известны победители чемпионата Украины по бегу на 10 км

Победители
12:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ФЛАУ

Новости спорта: Михайлова и Коваль выиграли "золото" чемпионата Украины по бегу на 10 км.

Украинские легкоатлеты Дарья Михайлова и Василий Коваль завоевали золотые награды на чемпионате Украины по бегу на 10 км, который состоялся во Львове.

Чемпионат Украины по бегу на 10 км среди взрослых, молодежи и юниоров состоялся 16 сентября в рамках всеукраинских соревнований "Львовская десятка". Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Дарья Михайлова выиграла чемпионат Украины по бегу на 10 км среди женщин с результатом 34.12 мин. 11 секунд ей проиграла Виктория Хапилина (34.23 мин). Ольга Котовская стала третьей (34.26 мин).

Василий Коваль стал чемпионом Украины по бегу на 10 км с результатом 30.12 мин. С отставанием 8 секунд от него финишировал Дмитрий Лашин, а тройку призеров замкнул Дмитрий Дидоводюк (31.22 мин).

Чемпионами Украины среди молодежи стали Мария Мазуренко (36.07 мин) и Тарас Чукань (32.18 мин). Чемпионами Украины среди юниоров стали Ирина Довгуша (40.36 мин) и Андрей Краковецкий (32.29 мин).

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Новости спорта, Бег, Кросс, Легкая атлетика, ФЛАУ.
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