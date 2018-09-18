Лидера марафонского забега сбил автомобиль

Кенийского бегуна Джозефа Кипроно, лидировавшего в марафоне, проходившем в Колумбии, сбила машина.

Кипроно уверенно шел по дистанции и был близок к победе, но перед финишем с ним произошел несчастный случай. Предположительно, водитель пренебрег ограничительными знаками и выехал на маршрут марафона.

В результате, кениец был доставлен в больницу. Врачи заявили, что обошлось без травм и переломов. Из-за того, что Кипроно так и не финишировал, его соотечественник Даниэль Муинди Мутети одержал победу.

Ранее соотечественник Кипроно установил мировой рекорд на берлинском марафоне.