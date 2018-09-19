Несколько российских биатлонисток решили сменить гражданство

Официальный запрос из федерации биатлона Молдавии был направлен в адрес России – спортивная организация просит одобрить смену спортивного гражданства четырем российским спортсменам.

Самой титулованной в списке является Екатерина Шумилова, которая много сезонов провела в основной сборной России и выступала на уровне Олимпийских игр и чемпионатов мира. Компанию ей составят Алена Ладыгина и Анастасия Толмачева, которые не выступали во взрослой сборной России.

Как сообщили в Союзе биатлонистов России, организация не намерена препятствовать переходу спортсменов. В свою очередь молдавская федерация не рассматривает вариант выплаты компенсации за спортсменов, поскольку средств на это у нее нет.

Все вышеназванные биатлонисты уже выступали в составе сборной Молдовы на открытом чемпионате Польши по летнему биатлону. Они могли это сделать, поскольку турнир проходил под эгидой польской федерации биатлона и не имел отношения к Международному союзу биатлонистов.