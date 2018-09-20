Украинской биатлонистке Джиме исполнилось 28 лет

Уроженка Киева становилась олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете, призером чемпионата мира, победительницей этапов Кубка мира, четырехкратной чемпионкой Европы по биатлону.

Джима начала подготовку к сезону со сборной Словении. Напомним, Джима решила продолжить карьеру и выступать за сборную Украины, но тренироваться будет вместе со словенской командой, которую возглавил экс-тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

Не замужем, детей нет. По некоторым данным, встречается с наставником женской сборной Украины по биатлону Урошом Велепцем.

Отец спортсменки — Валентин Джима, бывший украинский биатлонист, участник Олимпийских игр в Лиллехаммере.

За основную сборную Украины Джима дебютировала в сезоне 2011/2012 на этапе кубка мира в Оберхофе и в первой же своей гонке сумела набрать очки, заняв 34-ое место в спринте. Принимала участие в чемпионате мира по биатлону в Рупольдинге. На последнем этапе кубка мира в Ханты-Мансийске Джима показала лучший результат в сезоне, заняв 17 место в спринте. Считается одной из самых перспективных биатлонисток страны.