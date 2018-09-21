Обзор второго тура Украинской хоккейной лиги (Видео)

20 сентября завершился второй тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого МХК «Динамо» дома уступило кременчужанам, «Днепр» выиграл второй поединок в сезоне, а дончане разгромно обыграли «Ледяных Волков».

Интересен тот факт, что все матчи тура заканчивались с крупными счетами – выигравшие команды забрасывали в ворота противников не менее 6 шайб.

Украинская хоккейная лига предлагает Вашему вниманию хайлайты встреч второго тура:

МХК «Динамо» – «Кременчук» 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Встреча в Харькове вышла достаточно драматичной, но почему-то уже ко второму периоду перевернулась в игру в "одни ворота". Харьковчане отважно сражались на каждом участке площадки, но за каждую свою ошибку рассплачиались пропущенной шайбой.

В этом поединке стоит отметить игру нового голкипера харьковского клуба Тимура Мамедова, который несмотря на 6 пропущенных шайб, уверенно стоял в створе ворот и во многом сдерживал напор команды гостей.

Таким образом «Кременчук» набрал первые очки в новом сезоне, а следующий матч проведёт при своих болельщиках, что уже сулит "горожанам" победу.

«Днепр» – «Белый Барс» 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Это уже второй "сухой" матч для новичка чемпионата и вторая уверенная домашняя победа. Херсонцы очень успешно стартовали в новом сезоне и показали, что бороться за победу они будут до самого конца. Высокие задачи перед командой ставятся в первом же сезоне, а игроки клуба уверенно доказывают, что план максимум на сезон они готовы исполнить на все 100%. Отметим, что второй "сухарь" подряд на свой счёт записал голкипер херсонского клуба Олег Петров.

Для «барсов», в свою очередь, это поражение стало первым в новом сезоне, после успешной игры против харьковчан. А то, что белоцерковцы так и не смогли открыть счёт в этом матче может достаточно сильно психологически ударить по настроению команды.

«Ледяные Волки» – «Донбасс» 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

Тенденцию разгромных счетов поддержал и действующий чемпион Украины, забросив в ворота киевлян восемь шайб. После первой шайбы Севастьяна Карпенко на «Ледяных Волков» обвалился шквал атак и заброшенных шайб, а киевляне, в свою очередь, смогли ответить только одним точным броском. Шайбой престижа отметился Сергей Микульчик.

Также стоит отметить форварда дончан Виталия Кирющенкова, который под конец поединка трижды поразил ворота хозяев.

Напомним, что в рамках третьего тура УХЛ 22 сентября в 15:00 встретятся «Белый Барс» и «Донбасс», а на следующий день сначала в 14:00 сыграют «Кременчук» с «Ледяными Волками», а потом в 17:00 тур закроют МХК «Динамо» с «Днепром».