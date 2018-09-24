Харлан: У меня есть незаконченное дело в Токио

Олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан рассказала о своем непростом психологическом состоянии и поделилась ближайшими планами на будущее.

«Мне самой нелегко. Прежде всего нужно разобраться в себе, а потом уже смогу помогать команде. Я вижу Токио (Олимпийские игры 2020 - ред.), я вижу, что у меня есть незаконченное дело, которое я бы очень хотела сделать. Я буду рада любой медали, но, конечно же, буду идти к золоту. Нужно себя натренировать, чтобы абстрагироваться от давления и начать сезон с чистого листа», — сказала Харлан.