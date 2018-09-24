День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 24.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Усик в Манчестере: Я не думаю сейчас о Тони Беллью
Новости: Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Динамо - Десна: обзор матча (Видео)
Новости: Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Украинка Песоцкая завоевала "серебро" чемпионата Европы по настольному теннису
Новости: Джошуа - Поветкин. Видео боя
Джошуа - Поветкин. Видео боя
X

Харлан: У меня есть незаконченное дело в Токио

Ольга Харлан
17:38 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась ожиданиями от нового сезона.

Олимпийская чемпионка, саблистка Ольга Харлан рассказала о своем непростом психологическом состоянии и поделилась ближайшими планами на будущее.

«Мне самой нелегко. Прежде всего нужно разобраться в себе, а потом уже смогу помогать команде. Я вижу Токио (Олимпийские игры 2020 - ред.), я вижу, что у меня есть незаконченное дело, которое я бы очень хотела сделать. Я буду рада любой медали, но, конечно же, буду идти к золоту. Нужно себя натренировать, чтобы абстрагироваться от давления и начать сезон с чистого листа», — сказала Харлан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости спорта, Ольга Харлан, Сабля, Фехтование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин

Невероятный бокс и впечатляющий нокаут: яркие кадры боя Джошуа - Поветкин
Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)

Как Ворскла в Лондоне с Арсеналом играла (Фото)
Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы

Динамо - Астана: яркие фото стартового матча в Лиге Европы
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

УХЛ: Динамо проиграло Днепру, Кременчук разгромил Ледяных Волков Мотор проиграл Скьерну в гандбольной Лиге чемпионов "Донбасс" на выезде разгромил "Белый Барс"

Последние новости

Рита Ора выпустила романтический клип на песню "Let You Love Me" (Видео) Балух отказался участвовать в суде по видеосвязи, заседание перенесли на октябрь Беллью назвал Усика "монстром", с которым никто не хочет выходить в ринг
Сегодня читают в спорте
01 Кличко или Поветкин: Джошуа рассказал, против кого было сложнее боксировать
02 "Промах сезона": английские СМИ оценили игру Ярмоленко против Челси
03 "Зевнул один удар": Лебедев о бое Джошуа - Поветкин
04 Видео сумасшедшего промаха Ярмоленко в матче против Челси в АПЛ
05 Игроки Вест Хэма жестко затроллили Ярмоленко
Новости сегодня
18:39 Сенцова объявили почетным гражданином столицы Франции
18:34 Евро-2024: стало известно, какой стране отдаст голос Григорий Суркис
18:25 В ООС отправлена партия специальных автомобилей "Богдан"
18:21 Месси и Роналду выберут лучшего молодого игрока мира 2018
18:17 Как две капли воды: стильный двойник известного актера покоряет Instagram (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупреждает украинцев: Сразу после дождей ударят заморозки
В Украину идут заморозки
Новости: Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Супрун напомнила, какие лекарства можно получить бесплатно
Новости: Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Сенцов: Раньше у меня всегда был план, а сейчас я в тупике
Новости: Неделя моды в Милане 2018: Моника Белуччи открыла показ Dolce&Gabbana
Неделя моды в Милане 2018: Моника Белуччи открыла показ Dolce&Gabbana
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь