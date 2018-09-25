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Сборная Украины получила новую форму перед юношеской Олимпиадой-2018

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Сборная Украины
22:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
НОК Украины

Новости спорта: Украинские спортсмены начали получать форму на ЮОИ-2018.

Украинские спортсмены начали получать олимпийскую форму на юношескую Олимпиаду-2018, которая пройдет в Буэнос-Айресе (Аргентина) с 6 по 18 октября.

Первыми спортивную форму примерили представители баскетбола 3х3, вольной борьбы, каратэ и стрельбы из лука. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Очень прикольная форма. Мне все нравится. Удобно и комфортно", - отметил чемпион Европы среди кадетов-2018 по вольной борьбе Владислав Остапенко.

Участники чемпионата Европы U-16 по баскетболу 3х3 Виталий Шорсткий и Игорь Сергеев присоединились к положительным отзывам коллег по олимпийской сборной. С мнением спортсменов согласились и наставники юных олимпийцев, отметив, что форма выглядит действительно ярко и стильно.

Напомним, что уже через 11 дней в аргентинском Буэнос-Айресе стартуют III летние Юношеские Олимпийские игры. На престижном спортивном форуме Украину будут представлять 55 спортсменов в 22-х видах спорта.

Всего в олимпийском Буэнос-Айресе в течение 12 дней будут соревноваться 3998 юных атлетов (1999 юношей и 1999 девушек ) в возрасте 15-18 лет из 206-ти стран, которые разыграют 241 комплект наград в 32 видах спорта.

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Новости спорта, НОК Украины, Олимпиада-2018, Олимпийские игры, Сборная Украины.
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