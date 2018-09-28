Red Bull Обладатель Горы: как это было в 2018-м году (Видео)

В субботу, 22 сентября, в Киеве уже второй раз состоялись уникальные соревнования для всех вело-любителей - Red Bull Обладатель Горы. Различные виды велосипедов, профессиональные спортсмены и любители, женщины и мужчины в возрасте от 18 лет - все в одинаковых условиях покоряли крутой Андреевский спуск. Участники преодолевали 580 метров брусчатки с набором высоты в 56 метров.

Победителя среди мужчин и женщин определили по результатам лучшего времени в финале соревнований. Как среди мужчин, так и среди женщин в этом году зафиксированы новые рекорды времени по сравнению с прошлогодними результатами.

Победителями стали Виталий Зубченко и Кристина Конвисарова, которая уже второй становится Обладательницей Горы!

Соревнования также посетили известные спортсменки Яна Беломоина и Юлия Левченко.