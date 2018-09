Мировой финал по брейк-дансу Red Bull BC One 2018

Мировые соревнования для Би-боев состоятся на арене Халленштадион в Цюрихе и соберут лучших брейкеров 29 сентября 2018.

В мировом финале соревнований Red Bull BC One есть 16 мест. В течение года судьи выбирают 15 финалистов, а когда решение принято окончательно, их имена становятся известными. Квалификацию в Red Bull BC One Cypher проходят в 28 странах. Затем все национальные финалисты летят на Last Chance Cypher в Цюрихе, чтобы побороться за последнее свободное место в Мировом финале BC One.

Украинский брейкер Uzee Rock в этом году получил Wild card в Мировой финал Bull BC One.

Что касается девушек, то впервые в Мировом финале Red Bull BC One в отдельных соревнованиях встретятся лучшие би-герлз. Только в прошлом году впервые в истории в финале выступила би-герл Ayumi, а уже в этом году на соревнованиях состоится женский финал.

Полуфиналы и финал BC One B-girl батл запланированы на 29 сентября в Цюрихе. И здесь тоже заявлена украинка. Wild card получила B-girl Kate.

Мировой финал Red Bull BC One вживую будет транслировать Red Bull TV 29 сентября.