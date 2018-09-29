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Польский стронгмен победил на "AGROEXPO strongman CUP 2018" (Видео)

AGROEXPO strongman CUP 2018
11:42 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: rk.kr.ua

Новости спорта: В рамках агропромышленной выставки AGROEXPO-2018 в Кропивницком состоялись международные соревнования – Этап Кубка мира "AGROEXPO strongman CUP 2018".

Первое место на соревнованиях занял поляк Рафал Кобиляж. Второе и третье место между собой разделили украинцы Павел Кордияка и Павел Гайша.

Участие в соревнованиях приняли девять атлетов из Грузии, Латвии, Белоруссии, Польши и Украины. Они соревновались в дисциплинах "Шилд", "Вэйт фо хай", эстафете "Лог" и тяге бороны/сеялки.

Из-за плохого покрытия пола дисциплину "Трак пул" (таскание трактора), с которой должны были начаться соревнования, судьи отменили.

"Состояние покрытия в плохом состоянии. В связи с этим мы отменили упражнение, чтобы не травмировать ребят”, - пояснил главный арбитр соревнований Василий Вирастюк.

Также, в перерывах между дисциплинами, состоялись соревнования для зрителей. Желающие могли посоревноваться между собой, используя оборудование стронгменов. Во всех таких соревнованиях народные силачи получили подарки от спонсоров мероприятия.

Напомним, на территории выставочной площадки в Кропивницком с 26 по 29 сентября проходит Международная агропромышленная выставка AGROEXPO-2018.

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Новости спорта, AGROEXPO strongman CUP 2018, AGROEXPO-2018, Видео, Павел Гайша, Павел Кордияка, Рафал Кобиляж, Строгмен.
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