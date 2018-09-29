ЧМ-2018 по волейболу среди женщин: результаты 1-го тура
Новости спорта: Сегодня, 29 сентября, в Японии стартовал женский чемпионат мира по волейболу.
Результаты первого игрового дня на Чемпионате мира по волейболу 2018 года среди женщин:
Япония. Первый этап
29 сентября
Группа А
Мексика - Камерун
1:3 (25:17, 23:25, 16:25, 21:25)
Германия - Нидерланды
1:3 (25:22, 21:25, 22:25, 30:32)
Аргентина - Япония
0:3 (15:25, 13:25, 12:25)
Группа В
Болгария - Италия
0:3 (15:25, 19:25, 22:25)
Турция - Канада
3:0 (25:18, 25:13, 25:15)
Китай - Куба
3:0 (25:12, 25:23, 25:14)
Группа С
Россия - Тринидад и Тобаго
3:0 (25:21, 25:11, 25:12)
Азербайджан - США
0:3 (27:29, 21:25, 21:25)
Южная Корея - Таиланд
2:3 (25:18, 22:25, 19:25, 25:13, 11:15)
Группа D
Пуэрто-Рико - Бразилия
0:3 (25:27, 12:25, 7:25)
Доминиканская Республика - Сербия
0:3 (17:25, 20:25, 22:25)
Казахстан - Кения
0:3 (23:25, 22:25, 21:25)