Определился первый финалист ЧМ-2018 по волейболу

Мужская сборная Бразилии по волейболу стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Турин, Италия

Полуфинал

Бразилия – Сербия – 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

В полуфинальном матче бразильские волейболисты в трёх партиях обыграли сборную Сербии со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

Brazil @volei do the samba and beat Serbia @ossrb in straight sets (25-22, 25-21, 25-22) to clinch a spot for the 6th time in the #FIVBMensWCH final.

Check out the match point!

Game report: https://t.co/d5zzS6MKy3#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/AMJMAvp01l

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 29 сентября 2018 г.