Определился первый финалист ЧМ-2018 по волейболу

Мужская сборная Бразилии по волейболу стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Турин, Италия

Полуфинал

Бразилия – Сербия – 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

В полуфинальном матче бразильские волейболисты в трёх партиях обыграли сборную Сербии со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Сербии Александр Атанасьевич, принесший своей команде 16 очков. 14 баллов на счету доигровщика Уроша Ковачевича. У бразильцев лучшим был доигровщик Дуглас Соуза, на счету которого 11 очков. 10 баллов в активе блокирующего Лукаса Сааткампа.

Второй финалист определится во встрече команд Польши и США.