Определился первый финалист ЧМ-2018 по волейболу
Новости спорта: Бразильские волейболисты первыми вышли в финал ЧМ-2018, обыграв сербов.
Мужская сборная Бразилии по волейболу стала первым финалистом чемпионата мира, который проходит в Италии и Болгарии.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Турин, Италия
Полуфинал
Бразилия – Сербия – 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).
В полуфинальном матче бразильские волейболисты в трёх партиях обыграли сборную Сербии со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:22).
Brazil @volei do the samba and beat Serbia @ossrb in straight sets (25-22, 25-21, 25-22) to clinch a spot for the 6th time in the #FIVBMensWCH final.
Check out the match point!
Game report: https://t.co/d5zzS6MKy3#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/AMJMAvp01l
— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 29 сентября 2018 г.
Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Сербии Александр Атанасьевич, принесший своей команде 16 очков. 14 баллов на счету доигровщика Уроша Ковачевича. У бразильцев лучшим был доигровщик Дуглас Соуза, на счету которого 11 очков. 10 баллов в активе блокирующего Лукаса Сааткампа.
Второй финалист определится во встрече команд Польши и США.