Определился второй финалист ЧМ-2018 по волейболу

В Италии подходит к концу чемпионата мира по волейболу среди мужских команд. Во втором полуфинальном матче играли сборные Польши и США.

Фаворитами поединка считались американские волейболисты, которые до предыдущей игры с бразильцами не знали поражений в этом чемпионате. Однако первый сет показал, что сборная Польши по ходу турнира набрала хороший ход и, как результат, в стартовой партии она оказалась сильнее 25:22.

Далее команда США нашла свою игру и два следующих сета провела очень успешно, выиграв 25:20 и 25:23. Тем не менее, поляки вовсе не собирались сдаваться, взяв четвертую партию 25:20.

Таким образом, вопрос о победителе матча был перенесен на тай-брейк. И вот здесь польскую сборную уже было не остановить. Они мощно стартовали, поведя в счете 6:2, 10:4. Американцам удалось на время приблизиться 11:9, но спастись от поражения уже было невозможно - Польша выиграла 15:11.

Чемпионат мира по волейболу 2018 года. Мужчины

Италия. Полуфинал

Польша - США

3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11)

Итак, спустя четыре года, второй раз подряд в финале чемпионата мира встретятся волейболисты Бразилии и Польши. Напомним, что в 2014 году выиграли поляки со счетом 3:1.