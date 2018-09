Конор Макгрегор пожертвовал €10 тысяч на лечение ребенка

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор пожертвовал € 10 000 на лечение больного ребёнка из Ирландии.

Об этом в «Твиттере» сообщила мать больного ребёнка, Грэнни Маккалоф. Она собирала на лечение сына € 15 000, в настоящее время необходимая сумма практически полностью собрана. Стоит отметить, что Макгрегор ранее был удостоен награды Best of Ireland Gala за пожертвования на благотворительность.

@TheNotoriousMMA we are forever grateful I will never forget what u have done for my boy u truly are a legend pic.twitter.com/Gryz5wWOti

— Grainne McCullough (@GrainneMcCullou) 27 сентября 2018 г.