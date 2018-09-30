Сегодня состоится финал ЧМ-2018 по волейболу

Сегодня сборные Бразилии и Польши встретятся в финале мужского чемпионата мира по волейболу в Италии. США и Сербия разыграют бронзовые награды.

Чемпионат мира (мужчины)

Турин, Италия

Финал

22:15 Бразилия – Польша

Матч за 3-е место

18:00 Сербия – США

Напомним, обладатели олимпийского "золота" Рио-2016 бразильцы в первом полуфинале переиграли Сербию - 3:0 (25:22, 25:21, 25:22). В другом полуфинальном матче польские волейболисты на тай-брейке сломили сопротивление команды США, выиграв матч со счётом 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11).