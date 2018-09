Сегодня состоится финал ЧМ-2018 по волейболу

Сегодня сборные Бразилии и Польши встретятся в финале мужского чемпионата мира по волейболу в Италии. США и Сербия разыграют бронзовые награды.

Чемпионат мира (мужчины)

Турин, Италия

Финал

22:15 Бразилия – Польша

Матч за 3-е место

18:00 Сербия – США

The #FIVBMensWCH Final is set & it's a familiar one! Brazil & Poland meet again, like they did in 2014! Here are the match points from both Saturday semifinals! #volleyball #volleyballWCHs @volei @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/EctQjpmPD3

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 29 сентября 2018 г.