Сегодня состоится финал ЧМ-2018 по волейболу
Новости спорта: В воскресенье. 30 сентября, станет известно имя нового чемпиона мира по волейболу.
Сегодня сборные Бразилии и Польши встретятся в финале мужского чемпионата мира по волейболу в Италии. США и Сербия разыграют бронзовые награды.
Чемпионат мира (мужчины)
Турин, Италия
Финал
22:15 Бразилия – Польша
Матч за 3-е место
18:00 Сербия – США
The #FIVBMensWCH Final is set & it's a familiar one! Brazil & Poland meet again, like they did in 2014! Here are the match points from both Saturday semifinals! #volleyball #volleyballWCHs @volei @PolskaSiatkowka pic.twitter.com/EctQjpmPD3
— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 29 сентября 2018 г.
Напомним, обладатели олимпийского "золота" Рио-2016 бразильцы в первом полуфинале переиграли Сербию - 3:0 (25:22, 25:21, 25:22). В другом полуфинальном матче польские волейболисты на тай-брейке сломили сопротивление команды США, выиграв матч со счётом 3:2 (25:22, 20:25, 23:25, 25:20, 15:11).