Нурмагомедов показал свою подготовку к бою с Макгрегором (Видео)

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал, как проводит подготовку к турниру UFC 229, на котором он сразится с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Соответствующее видео размещёно на YouTube-канале Khabib.com.

В двенадцатиминутном ролике представлены тренировочные будни спортсмена. В частности, продемонстрирована работа Нурмагомедова на лапах. Зубайра Тухугов выразил уверенность, что россиянин одержит победу над Макгрегором досрочно. После окончания сюжета о тренировке на видео показана встреча бойца с болельщиками, которые подготовили для Хабиба баннер с цифрами 27-0 — таким будет профессиональный рекорд Нурмагомедова, если он победит Макгрегора.

В ходе общения с фанатами боец подчеркнул важность их поддержки, а также призвал всегда оставаться скромным.