Мотор проиграл немецкому Фленсбургу в Лиге чемпионов

Запорожский «Мотор» в матче 4 тура гандбольной Лиги чемпионов на выезде проиграл чемпиону Германии «Фленсбургу». Команда Патрика Ромбела не была фаворитом, но очень уверенно провела первый тайм. Гораздо лучше, чем в трех прошлых матчах группового турнира. Украинцы вели 9:7 и 10:9, однако перед перерывом упустили рывок соперников. «Фленсбург» выиграл первую половину встречи 13:11 и сумел увеличить свое преимущество во второй, когда у «Мотора» уже не осталось сил на сопротивление. Практически весь матч гости отыграли в задней линии нападения тройкой Пуховский – Малашинскас – Пачковский. Выдержать всю игру крайне тяжело, а достойной замены им нет.

Лига чемпионов. 4 тур

«Фленсбург» (Германия) - «Мотор» (Украина) 31:24 (13:11)

«Мотор»: Киреев 10/37=27%, Терехов 0/2, Комок (н.в.); Пачковски 6/11, Козакевич 4/6, Пуховский 4/7, Сорока 3/3, Денисов 2/3, Донцов 2/3, Буйненко 1/1, Бабичев 1/2, Малашинскас 1/5, Кус, Шинкель , Пешевски 0/1, Касай. Главный тренер: Патрик Ромбел.

«Фленсбург»: Бергеруд 15/39=38% Бурич (н.в.); Ред 8, Готтфридссон 5, Йондаль 4, Сван 4, Йеппсон 2, Глендорф 2, Байенс 2, Закариасен 2, Голла, Йенсен, Карлссон, Лауге Шмидт 1, Шайнхаузер, Ванне.

После четырех туров у «Мотора» по-прежнему очков нет. В следующем матче запорожская команда примет хорватский «Загреб». Матч состоится 14 октября.