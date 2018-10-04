День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Дубль Месси помог Барселоне обыграть Тоттенхэм в Лиге чемпионов
Дубль Месси помог Барселоне обыграть Тоттенхэм в Лиге чемпионов
Новости: Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Экс-футболист Шахтера Шевчук возглавил клуб УПЛ
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
X

Мотор проиграл немецкому Фленсбургу в Лиге чемпионов

ГК Мотор
07:23 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Запорожцы провели лучший первый тайм, но остановились во втором

Запорожский «Мотор» в матче 4 тура гандбольной Лиги чемпионов на выезде проиграл чемпиону Германии «Фленсбургу». Команда Патрика Ромбела не была фаворитом, но очень уверенно провела первый тайм. Гораздо лучше, чем в трех прошлых матчах группового турнира. Украинцы вели 9:7 и 10:9, однако перед перерывом упустили рывок соперников. «Фленсбург» выиграл первую половину встречи 13:11 и сумел увеличить свое преимущество во второй, когда у «Мотора» уже не осталось сил на сопротивление. Практически весь матч гости отыграли в задней линии нападения тройкой Пуховский – Малашинскас – Пачковский. Выдержать всю игру крайне тяжело, а достойной замены им нет.

Лига чемпионов. 4 тур

«Фленсбург» (Германия) - «Мотор» (Украина) 31:24 (13:11)

«Мотор»: Киреев 10/37=27%, Терехов 0/2, Комок (н.в.); Пачковски 6/11, Козакевич 4/6, Пуховский 4/7, Сорока 3/3, Денисов 2/3, Донцов 2/3, Буйненко 1/1, Бабичев 1/2, Малашинскас 1/5, Кус, Шинкель , Пешевски 0/1, Касай. Главный тренер: Патрик Ромбел.

«Фленсбург»: Бергеруд 15/39=38% Бурич (н.в.); Ред 8, Готтфридссон 5, Йондаль 4, Сван 4, Йеппсон 2, Глендорф 2, Байенс 2, Закариасен 2, Голла, Йенсен, Карлссон, Лауге Шмидт 1, Шайнхаузер, Ванне.

После четырех туров у «Мотора» по-прежнему очков нет. В следующем матче запорожская команда примет хорватский «Загреб». Матч состоится 14 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Гандбол, ГК Мотор, ГК Фленсбург, Новости гандбола.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)

Невероятные сейвы голкиперов и дебют Винисиуса: яркие кадры мадридского дерби (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Макгрегор: Я готов снова драться с Мейвезером Нурмагомедов - Макгрегор: где и когда смотреть чемпионский бой UFC 229 Как бойцы свыше 150 кг провели раунд почти без ударов (Видео)

Последние новости

Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12 Вы будете смеяться: свежие утренние анекдоты 4 октября
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
02 Лидер Атлетико Гризманн вошел в историю Лиги чемпионов
03 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
04 Тренер Фьюри назвал главный недостаток Уайлдера
05 Дубль Месси помог Барселоне обыграть Тоттенхэм в Лиге чемпионов
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь