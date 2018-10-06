Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине

В ночь с субботы на воскресенье, 6-7 октября, дагестанец Хабиб Нурмагомедов проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229.

Встреча бойцов пройдет в американском Лас-Вегасе (по местному времени 6 октября). Прямая трансляция поединка пройдет на телеканале "2+2". Также, бой можно будет увидеть на канале "Матч ТВ".

Прямая трансляция начнется в воскресенье, 7 октября, в 5:15 по киевскому времени, но телеканал 2+2 покажет не только этот, но и другие бои вечера, которые будут предшествовать мейн-ивенту.

Хабиб Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. На его счету 26 поединков, которые завершились его победой (восемь нокаутов).

В своем последнем бою в апреле 2018 года Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту.

Макгрегор был чемпионом UFC в легком весе с 2016 по 2018 год. На счету ирландца 24 поединка, в которых он одержал 21 победу, в том числе 18 — нокаутом.

Расписание всего вечера UFC 229

Основной кард:

Хабиб Нурмагомедов — Конор МакГрегор;

Тони Фергюсон — Энтони Петтис;

Овинс Сен-Пре — Доминик Рейес;

Деррик Льюис — Александр Волков;

Мишель Уоттерсон — Фелис Херриг.

Предварительный кард:

Шон О’Мэлли — Хосе Альберто Куинонес;

Серхио Петтис — Жуссьер Формига;

Скотт Хольтцман — Алан Патрик.

Прелимы:

Райан Лафлер — Тони Мартин;

Лина Лансберг — Яна Куницкая;

Грэй Мэйнард — Ник Ленц.