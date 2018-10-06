Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой

Атлетическая комиссия штата Невада раскрыла сумму гарантированных выплат Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.

Конор при любом раскладе получит 3 миллиона долларов за бой против Хабибом - это рекордная цифра для UFC. Сумма не учитывает процент продаж платных трансляций.

Действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит 2 миллиона, что является рекордом для него.

Ранее Макгрегор заявлял, что может заработать от 50 до 100 миллионов долларов за этот бой от платных трансляций.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 по киевскому времени.