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Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой

Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов
11:04 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Макгрегора

Новости спорта: Конор Макгрегор за бой получит рекордные для UFC деньги, а Хабиб Нурмагомедов - рекордные для себя.

Атлетическая комиссия штата Невада раскрыла сумму гарантированных выплат Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.

Конор при любом раскладе получит 3 миллиона долларов за бой против Хабибом - это рекордная цифра для UFC. Сумма не учитывает процент продаж платных трансляций.

Действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит 2 миллиона, что является рекордом для него.

Ранее Макгрегор заявлял, что может заработать от 50 до 100 миллионов долларов за этот бой от платных трансляций.

Бой Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор стартует в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, MMA, UFC, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов.
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