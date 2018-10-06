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UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео)

UFC 229
17:28 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: В ночь с 6 на 7 октября по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC - турнир UFC 229.

Главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

В рамках основного карда российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт поединок с Дерриком Льюисом, бой с которым не состоялся на турнире в Москве.

Накануне поединка в рамках официальной церемонии взвешивания Волков и Льюис устроили потасовку. Американец сбил шапку россиянина, дело едва не дошло до драки, но глава UFC Дэна Уайт успел разнять бойцов.

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