UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео)
Новости спорта: В ночь с 6 на 7 октября по киевскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC - турнир UFC 229.
Главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.
LET'S GO!
Heavy hitters @TheBeast_UFC & @AlexDragoVolkov look to earn a title shot in Vegas! #UFC229 pic.twitter.com/IcHhpo0jUj
— UFC (@ufc) 6 октября 2018 г.
В рамках основного карда российский боец смешанных единоборств Александр Волков проведёт поединок с Дерриком Льюисом, бой с которым не состоялся на турнире в Москве.
Накануне поединка в рамках официальной церемонии взвешивания Волков и Льюис устроили потасовку. Американец сбил шапку россиянина, дело едва не дошло до драки, но глава UFC Дэна Уайт успел разнять бойцов.