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МХК "Динамо" дома проиграл херсонскому "Днепру" (Видео)

МХК "Динамо" – "Днепр"
20:38 Сегодня Телеграф
Фото: УХЛ

Новости спорта: Седьмой тур чемпионата Украины – чемпионата Украинской хоккейной лиги стартовал в Харькове, где местное МХК "Динамо" принимало лидера турнирной таблицы "Днепр".

Сходу встречи херсонцы завладели игровым преимуществом и фактически сразу распечатали Тимура Мамедова – на четвёртой минуте Никита Коваленко хорошо отыграл на добивании после броска Ивана Золотухина, а на середине периода Никита Макарицкий увеличил счёт на табло, сделав его 0:2 в пользу "Днепра"

МХК "Динамо" в свою очередь, смогло только заставить понервничать голкипера команды противника, но до голевых результатов свои атаки подопечные Александра Сеуканда так и не довели.

И только во второй двадцатиминутке в ответ на шайбу Никиты Коваленко, который таким образом оформил дубль, Никита Олейник смог пробить Олега Петрова и сократить отставание между командами. Во втором периоде заметно активизировались харьковчане, но всё же их ошибки вновь и вновь приводили к опасным моментам у ворот Тимура Мамедова.

В заключительном периоде херсонская команда только наращивала свой прессинг, что отразилось и на табло – Роман Мацейко забросил четвёртую шайбу в ворота Тимура Мамедова, установив окончательный счёт 1:4. Команда Александра Сеуканда хоть и пыталась отыграться, но ещё раз прошить Олега Петрова у них так и не удалось.

Завтра, 7 октября, седьмой тур УХЛ своими встречами продолжат в 13:30 "Ледяные Волки" и "Кременчук", а потом в 18:30 "Донбасс" встретится с "Белым Барсом".

МХК "Динамо" – "Днепр" 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Жвачкин, Золотухин), 4:15; 0:2 Макарицкий ( Пугачёв, Мацейко), 7:47; 0:3 Коваленко (Жвачкин, Пугачёв), 23:58; 1:3, Олейник (Ромащенко, Дегтярёв - больш.), 25:37; 1:4 Мацейко ( Брага, Макарицкий), 56:09.

Обзор 1-го периода:

Обзор 2-го периода:

МХК "Динамо": Мамедов (Гурко); Лисин - Дегтярёв, Матвиенко - Шматько, Поддубный - Хохлов, Пойманов - Бабчук; Максименко - Ромащенко - Олейник, Мартышко - Кобиков - Скребела, Худяков - Халин - Сиротенко, Гайдамака - Праведный - Колядинский.

"Днепр": Петров (Сурканов); Белоусов - Декало, Пугачёв - Афанасьев, Шпак - Сирченко, Матусевич - Будько; Бондаренко - Коляда - Янишевский, Золотухин - Коваленко - Жвачкин, Брага - Мацейко - Макарицкий, Тимченко - Найдёнов - Целогородцев.

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Новости спорта, МХК Динамо, Новости хоккея, ХК Днепр, Хоккей.
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