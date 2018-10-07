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UFC 229. Льюис отправил Волкова в тяжелый нокаут за 11 секунд до окончания боя

Деррик Льюис
06:42 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: Российский тяжеловес Александр Волков уступил в бою UFC 229 американцу Деррику Льюису.

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) проходит один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229. В эти минуты проходят бои основного карда.

Волков захватил инициативу с самого начала боя, но не сумел реализовать своё преимущество и ошибся в концовке поединка. Американский боец отправил россиянина в нокаут за 11 секунд до конца боя.

Для Льюиса этот поединок стал уже третьим в 2018 году. В феврале он нокаутировал Марчина Тыбуру, а в июле единогласным решением судей победил Нганну. Что касается Волкова, то он в этом году в марте нокаутировал экс-чемпиона организации Фабрисиу Вердума.

Напомним, главным поединком вечера станет встреча российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом, бывшим двукратным чемпионом промоушена Конором Макгрегором.

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