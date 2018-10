Нурмагомедов спровоцировал массовую драку после боя с Макгрегором (Видео)

В главном событии вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин доминировал на протяжении всего поединка и вынудил Конора сдаться в ходе четвёртого раунда.

#UFC229 a hella big mess but did they really just let Khabib and his team walk off after all of this.... pic.twitter.com/vQ693eQ5R8

— ansh (@ffsansh) 7 октября 2018 г.