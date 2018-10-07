Нурмагомедов спровоцировал массовую драку после боя с Макгрегором (Видео)

В главном событии вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин доминировал на протяжении всего поединка и вынудил Конора сдаться в ходе четвёртого раунда.

#UFC229 a hella big mess but did they really just let Khabib and his team walk off after all of this.... pic.twitter.com/vQ693eQ5R8 — ansh (@ffsansh) 7 октября 2018 г.

Однако после завершения боя страсти в октагоне и за его пределами не улеглись. Нурмагомедов сначала попытался подойти к Макгрегору, а затем, когда эта попытка была пресечена, бросился в зал, где была устроена массовая потасовка с членами команды Конора. В этот же момент в октагоне к событиям подключился и сам Макгрегор. В ситуация вмешалась полиция и охрана. В эпицентре конфликта был также Зубайра Тухугов.

Нурмагомедова за самовольный выход из клетки ждут штрафные санкции.