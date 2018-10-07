День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 07.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Буэнос-Айресе торжественно открыли юношеские Олимпийские игры-2018 (Фото)
Потрясающая церемония открытия юношеских Олимпийских игр-2018 (Фото)
Новости: Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
Новости: "Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
"Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя

Макгрегор: Я хотел опозорить Нурмагомедова

Конор Макгрегор
14:11 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Макгрегора

Новости спорта: Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение от Хабиба Нурмагомедова.

В Лас-Вегасе завершилось шоу UFC 229, в главном бою которого встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин одержал победу в 4-м раунде, вынудив соперника сдаться.

После поединка президент организации Дана Уайт подошел к ирландскому спортсмену и отдал должное ему, отметив, что тот хорошо бился, но два года вне октагона также сказались на нем.

Конор, в свою очередь, не воспринял утешение со стороны Уайта, ответив следующее: "Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, MMA, UFC, UFC 229, Альманах 2018, Бокс, Видео, Конор Макгрегор, Конор Макгрегор - Хабиб Нурмагомедов, Макгрегор - Нурмагомедов, Новости бокса, Новости ММА, Нурмагомедов - Макгрегор, Смешанные единоборства, Хабиб Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости других видов спорта

Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео) У Нурмагомедова могут отобрать пояс UFC "Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)

Последние новости

Психологи назвали приемы, которые помогут противостоять оскорблениям Во Львове начался масштабный музыкальный фестиваль Наставник Олимпика Шевчук - о предстоящем матче против Динамо
Сегодня читают в спорте
01 Нурмагомедов - Макгрегор: события боя UFC 229
02 Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя
03 Тяжелейший нокаут в бою Волков - Льюис за 11 секунд до конца поединка (Видео)
04 Беллью: Усик потребовал только одно
05 Нурмагомедов победил Макгрегора в главном бою UFC 229
Новости сегодня
15:34 "Конор меня ударил": брат Нурмагомедова - о беспорядках после боя
15:33 Хайди Клум подловили за покупками побрякушек к Хэллоуину
15:24 На Тернопольщине директор школы с учениками устраивает зажигательные танцы
15:17 Вербич - о начале тренерской работы Ротаня в Олимпике
15:10 Джейми Дорнан готовится снова стать отцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
СБУ опубликовала информацию о 206 наемниках ЧВК "Вагнер"
Новости: Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Украинцам в октябре стоит готовиться к эпидемии гриппа
Новости: День учителя в Украине: что изменится в системе образования и как вырастут зарплаты
Что изменится для учителей в 2019 году
Новости: Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Осенний маникюр 2018: красивые идеи маникюра на каждый день (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь