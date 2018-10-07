Макгрегор: Я хотел опозорить Нурмагомедова

В Лас-Вегасе завершилось шоу UFC 229, в главном бою которого встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин одержал победу в 4-м раунде, вынудив соперника сдаться.

После поединка президент организации Дана Уайт подошел к ирландскому спортсмену и отдал должное ему, отметив, что тот хорошо бился, но два года вне октагона также сказались на нем.

Конор, в свою очередь, не воспринял утешение со стороны Уайта, ответив следующее: "Мне плевать, что я хорошо бился. Я хотел его опозорить!".