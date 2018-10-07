"Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)

Американский боец Тони Фергюсон техническим нокаутом победил соотечественника Энтони Петтиса. После второго раунда бой был остановлен из-за перелома руки Петтиса.

В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) проходил один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229, главным событием которого стал супер бой Нурмагомедов - Макгрегор.