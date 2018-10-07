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"Настоящая рубка": Петтис сломал руку в зрелищном бою с Фергюсоном (Видео)
10:01 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Полное видео со-главного боя UFC 229 Тони Фергюсон - Энтони Петтис.
Американский боец Тони Фергюсон техническим нокаутом победил соотечественника Энтони Петтиса. После второго раунда бой был остановлен из-за перелома руки Петтиса.
В ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США) проходил один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC — турнир UFC 229, главным событием которого стал супер бой Нурмагомедов - Макгрегор.
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