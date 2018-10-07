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Нурмагомедов - Макгрегор. Видео боя

У Нурмагомедова могут отобрать пояс UFC

Хабиб Нурмагомедов
10:54 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер UFC

Новости спорта: Дэна Уайт прокомментировал скандальное поведение Хабиба Нурмагомедова после его победы над Конором Макгрегором.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. В главном событии вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин доминировал на протяжении всего поединка и вынудил Конора сдаться в ходе четвёртого раунда.

После завершения боя в зале T-Mobile Arena началась массовая потасовка, зачинщиком которой стал Нурмагомедов. В драку были втянуты представители команд Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мнением о ситуации поделился президент UFC "

"Не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и, уверен, она примет очень жёсткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности", — заявил президент UFC.

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