У Нурмагомедова могут отобрать пояс UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 229. В главном событии вечера встретились Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Россиянин доминировал на протяжении всего поединка и вынудил Конора сдаться в ходе четвёртого раунда.

После завершения боя в зале T-Mobile Arena началась массовая потасовка, зачинщиком которой стал Нурмагомедов. В драку были втянуты представители команд Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Мнением о ситуации поделился президент UFC "

"Не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и, уверен, она примет очень жёсткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности", — заявил президент UFC.